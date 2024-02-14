Суд Сербії наново розгляне справу ексгенерала СБУ Андрія Наумова

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Сербський Апеляційний суд міста Ніш скасував вирок першої інстанції, яким ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова засудили за відмивання грошей. Справу повернули на новий розгляд для ухвалення нового рішення.

Цю інформацію балканській службі «Радіо Свобода» підтвердили у пресслужбі суду.

29 вересня 2023 року суд у Ніші засудив Наумова до одного року вʼязниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Рішенням Високого суду в Ніші його звільнили з-під варти на початку грудня 2023 року. Зараз він очікує на остаточний вирок. Він не може залишити країну (у нього відібрали паспорти), а Сербія відмовила в його екстрадиції в Україну.

Історія Наумова

Андрій Наумов розпочав роботу в СБУ у 2019 році. До липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки.

Наумов був фігурантом справи про замах, який на нього, за даними слідчих, готував колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. Про цю справу стало відомо в січні 2021 року. За підозрою в підготовці вбивства затримали співробітника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка, він уклав угоду зі слідством й отримав умовний строк. Нескоромний, як ідеться в матеріалах справи, діяв «з мотивів особистої помсти» — його досі розшукують.

У ніч проти 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ Наумов виїхав з України. Після цього «Схеми» писали, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада». Однак офіційно про це ще не повідомляли.

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала, бо той порушив військову присягу. 18 червня 2022 року ДБР заявило, що Наумов може бути причетним до передачі спецслужбам рф секретної документації про Чорнобильську АЕС.

Джерела у правоохоронних органах повідомляли «Бабелю», що Наумов може отримати притулок у росії в обмін на участь у «трибуналі» над президентом Володимиром Зеленським. Інформацію про можливий переїзд наумова до росії також підтверджувало видання The Insider. У підсумку цього так і не сталося.

В Україні Наумову повідомили про дві підозри — у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень. Підозру про держзраду йому не оголосили.

На початку червня 2022 року Наумова затримали на території Сербії разом із громадянином Німеччини Александаром Акстом, у якого знайшли сотні тисяч євро. Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, «імовірно походять від злочинної діяльності». Наумова почали судити. Україні у екстрадиції відмовили.