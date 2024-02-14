Обстріл Києва 7 лютого: кількість загиблих зросла до пʼяти

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Кількість загиблих від ракетного обстрілу Києва 7 лютого зросла до пʼяти. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Жінка була в тяжкому стані, лікарі тиждень боролися за її життя.

Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Київ ракетами. Уламки пошкодили багатоповерховий будинок у Голосіївському районі. Тоді під завалами знайшли тіла чотирьох загиблих. Ще понад 20 людей постраждали.

Того дня росіяни атакували не тільки Київ. Харків обстріляли ракетами С-300. Були влучання у Слобідському і Салтівському районах. Миколаїв ворог атакував БпЛА типу Shahed і ракетами повітряного базування. Через влучання пошкоджені майже 20 житлових будинків. Одна людина загинула. У Дрогобичі на Львівщині теж лунали вибухи.