Сирський: Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на фронті Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.
В інтервʼю німецькому телеканалу ZDF, яке записали за декілька днів до призначення Сирського на посаду головнокомандувача, Сирський зазначив, що росіяни наступають «фактично по всій лінії фронту».
«Мета нашої оборонної операції — виснажити сили противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, переваги в технічному плані — у плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони», — заявив головком.
Сирський описує ситуацію на фронті як «напружену». Зокрема, напружені бої йдуть на Купʼянському напрямку — там окупанти щоденно штурмують позиції. Водночас, за словами головкома ЗСУ, технологічний прогрес, зокрема застосування безпілотників, змушує війну перейти у нову стадію.
«Ця війна підвищує значення технологічного прогресу в збройних силах та самого прогресу збройної боротьби. Ми вже бачимо, і для нас це не новина, використання наземних роботизованих платформ. Модулі, які керуються дистанційно, дають можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію», — додав Сирський.
Українська армія, за словами Сирського, не може дозволити собі ставитися до своїх солдатів, як російські командири, які посилають військо у «мʼясні штурми».
«Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику «мʼясних штурмів». Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу. А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати, особливо в загиблих, у 7—8 разів переважають наші втрати за останніми даними», — зазначив Сирський.
- 8 лютого 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головнокомандувачем став Олександр Сирський.