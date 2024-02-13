Сирський: Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на фронті Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.

В інтервʼю німецькому телеканалу ZDF, яке записали за декілька днів до призначення Сирського на посаду головнокомандувача, Сирський зазначив, що росіяни наступають «фактично по всій лінії фронту».

«Мета нашої оборонної операції — виснажити сили противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, переваги в технічному плані — у плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони», — заявив головком.

Сирський описує ситуацію на фронті як «напружену». Зокрема, напружені бої йдуть на Купʼянському напрямку — там окупанти щоденно штурмують позиції. Водночас, за словами головкома ЗСУ, технологічний прогрес, зокрема застосування безпілотників, змушує війну перейти у нову стадію.

«Ця війна підвищує значення технологічного прогресу в збройних силах та самого прогресу збройної боротьби. Ми вже бачимо, і для нас це не новина, використання наземних роботизованих платформ. Модулі, які керуються дистанційно, дають можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію», — додав Сирський.

Українська армія, за словами Сирського, не може дозволити собі ставитися до своїх солдатів, як російські командири, які посилають військо у «мʼясні штурми».

«Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику «мʼясних штурмів». Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу. А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати, особливо в загиблих, у 7—8 разів переважають наші втрати за останніми даними», — зазначив Сирський.