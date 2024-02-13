Кабмін реорганізував заклад вищої освіти і наукові установи у Львові, Києві й Харкові

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Кабінет міністрів України ухвалив постанови про реорганізацію Інституту фізичної оптики імені Ореста Влоха, Науково-дослідного інституту українознавства і Української інженерно-педагогічної академії.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Відповідно, Інститут фізичної оптики імені Влоха приєднають до Львівського національного університету імені Івана Франка, а Науково-дослідний інститут українознавства — до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Ці рішення є продовженням курсу на посилення університетської науки. Тепер ці наукові установи зможуть обʼєднати зусилля та ресурси із ЗВО для розвитку наукових досліджень та інноваційних проєктів. Таке обʼєднання дасть можливість інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу», — пояснив Лісовий.

Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Лісовий пояснив, що приєднання до ХНУ дасть можливість академії сфокусуватися на якісній підготовці фахівців, і додав, що студенти продовжать навчання на тих самих умовах, що і зараз.

Рішення пояснили тим, що безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією.

«У безпосередньому підпорядкуванні міністерства мають бути установи, робота яких впливає на формування державної політики, як-от Інститут освітньої аналітики. Інші установи матимуть більше простору для розвитку науки в межах університетів», — зазначив міністр Лісовий.