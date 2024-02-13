Медіа: Еквадор планує передати Україні через США гелікоптери Мі-17, але їхній стан поганий

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Минулого тижня AFP писало, Еквадор хоче надіслати свою стару російську військову техніку до США, щоб її можна було передати Україні. Йдеться про гелікоптери Мі-17, реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» і зенітні ракетні комплекси «Оса-АКМ» — уся техніка 1990-х років виробництва.

Тепер профільний портал Infodefensa повідомляє, що за цю передачу країна хоче отримати «невизначену кількість» гелікоптерів UH-60A/L Black Hawk від США.

Однак для України є проблема — у складі Повітряних сил Еквадору мало гелікоптерів Мі-17, а справна лише одна машина. Решта згодиться на запчастини.

Плани про «обмін» технікою лунали офіційно — минулого місяця президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив, що його країна погодилася обміняти російську військову техніку, яка стала «металобрухтом», на нову американську зброю вартістю близько $200 мільйонів.

Москва у відповідь заявила, що зупинить експорт бананів з Еквадору.