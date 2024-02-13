Польська прокуратура порушила справу через інцидент із розсипаним зерном на кордоні

Новини

У польщі окружна прокуратура Хелма розпочала розслідування через те, що поляки розсипали зерно з українських вантажівок перед переїздом у Дорогуську.

Про це пише польське видання Farmer.

Провадження відкрили за знищення майна і порушення митної безпеки. Винуватцям загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Інцидент стався 11 лютого на польській державній дорозі № 12, яка веде до прикордонного пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин» біля місця протесту фермерів. Попередньо поліція встановила, що учасники акції зірвали митні пломби з трьох українських вантажівок, через що висипалося зерно. Підрахунки свідчать, що з кожної вантажівки висипалося близько тонни зерна.

Наразі у справі слідчі опитують свідків, документують події, обстежують місце події та самі вантажівки.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський від імені польських фермерів попросив вибачення за «вчинок відчаю» і водночас — розуміння до поляків, які у «надзвичайно важкій ситуації».

За його словами, висипати українське зерно — це неправильна форма протесту. Однак Секерський додав, що так часто роблять «фермери в різних країнах», мовляв, не стримали емоцій.