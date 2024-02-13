Сенат США наблизився до фінального голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Сенат США наблизився до фінального голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,3 мільярда.
Про це пишуть The Hill і посол України у США Оксана Маркарова.
Більшістю в 66 голосів при необхідному мінімумі 60 Сенат усунув останню процедурну перешкоду й обмежив дебати щодо законопроєкта 30 годинами, після яких документ може бути поставлений на голосування. Тобто сенатори припинили затяжні дебати щодо пакета допомоги, призначивши остаточне голосування на 14 лютого, щоб направити його до Палати представників.
Лідер більшості сенатор Чак Шумер може запропонувати провести остаточне голосування вже 13 лютого.
Спікер Палати представників від республіканців США Майк Джонсон розкритикував пакет, висловивши сумнів щодо його проходження в палаті. Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.
- Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.
- Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.
- Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з якого Україні передбачено $61 мільярд.