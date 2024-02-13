Сенат США наблизився до фінального голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню

Новини

Getty Images / «Бабель»

Сенат США наблизився до фінального голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,3 мільярда.

Про це пишуть The Hill і посол України у США Оксана Маркарова.

Більшістю в 66 голосів при необхідному мінімумі 60 Сенат усунув останню процедурну перешкоду й обмежив дебати щодо законопроєкта 30 годинами, після яких документ може бути поставлений на голосування. Тобто сенатори припинили затяжні дебати щодо пакета допомоги, призначивши остаточне голосування на 14 лютого, щоб направити його до Палати представників.

Лідер більшості сенатор Чак Шумер може запропонувати провести остаточне голосування вже 13 лютого.

Спікер Палати представників від республіканців США Майк Джонсон розкритикував пакет, висловивши сумнів щодо його проходження в палаті. Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.