ГУР: Окупанти купують Starlink в арабських країнах

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Російські окупанти закупляють термінали супутникового звʼязку Starlink в арабських країнах. Також росія купує там й інші засоби звʼязку.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

У розпорядженні розвідки опинилося нове радіоперехоплення розмови російських військових, які обговорюють можливості купівлі термінала Starlink.

Як сказав один із окупантів, купити Starlink коштує 200 тисяч рублів (приблизно $2 200), а привезти його зможуть «араби».

Раніше Головне управління розвідки підтвердило, що в росіян на фронті зʼявився Starlink, і використання терміналів супутникового звʼязку з боку окупантів розширюється. Водночас вони використовуються не в самій росії, а на окупованих українських територіях.

Мапа доступності Starlink показує, що компанія надає покриття майже на всій території України, крім окупованих з 2014 року районів Донецької та Луганської областей, а також окупованих Криму і Севастополя.

starlink.com