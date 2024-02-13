ГУР: Окупанти купують Starlink в арабських країнах
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Російські окупанти закупляють термінали супутникового звʼязку Starlink в арабських країнах. Також росія купує там й інші засоби звʼязку.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
У розпорядженні розвідки опинилося нове радіоперехоплення розмови російських військових, які обговорюють можливості купівлі термінала Starlink.
Як сказав один із окупантів, купити Starlink коштує 200 тисяч рублів (приблизно $2 200), а привезти його зможуть «араби».
Раніше Головне управління розвідки підтвердило, що в росіян на фронті зʼявився Starlink, і використання терміналів супутникового звʼязку з боку окупантів розширюється. Водночас вони використовуються не в самій росії, а на окупованих українських територіях.
Мапа доступності Starlink показує, що компанія надає покриття майже на всій території України, крім окупованих з 2014 року районів Донецької та Луганської областей, а також окупованих Криму і Севастополя.
- Напередодні власник компанії SpaceX Ілон Маск заперечив, що вона продає росії термінали супутникового звʼязку Starlink прямо чи опосередковано.