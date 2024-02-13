Уночі сили ППО знищили над Україною 16 російських дронів

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У ніч проти 13 лютого російські окупанти атакували Україну 23 ударними безпілотниками Shahed з районів Приморсько-Ахтарська (росія) та миса Чауда (тимчасово окупований Крим).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Щоб відбити повітряний напад ворога, залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Під час бойової роботи ППО знищила 16 російських ударних БпЛА в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Через цей обстріл одна з теплоелектростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії. Енергетики ліквідовують наслідки та відновлюють обладнання.