Динамічну сукню Adobe Primrose вперше представили на модному показі в Нью-Йорку
- Автор:
- Олександра Амру
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Першу в історії електронну сукню Adobe Primrose у колаборації з дизайнером одягу Christian Cowan представили на цьогорічному Нью-Йоркському тижні моди.
Про це повідомляє пресслужба компанії Adobe.
Минулого року американський розробник програмного забезпечення Adobe вперше представив інтерактивну сукню, що змінює колір і візерунок прямо на людині. Динамічну тканину створили завдяки технологіям компанії Primrose Technologies.
Сукня складається з гнучких текстильних дисплеїв зі вшитими сенсорними датчиками. Раніше цю технологію використовували лише на невеликих шматках тканини, зокрема вдалося створити інтерактивну сумочку.
Новий варіант сукні має дещо інакший вигляд — цього разу розробники обʼєднали зусилля з дизайнером одягу Christian Cowan і вперше представили високотехнологічне вбрання на модному показі дизайнера.
Для ескізів візерунків сукні й обчислювального відображення позицій пелюсток використали векторний графічний редактор Adobe Illustrator, а Adobe After Effects — для анімованої графіки.
- Технології не вперше обʼєднуються у співпраці з творчістю і стилем. У 2021 році на Паризькому тижні моди з’явився одяг от кутюр, у розробці якого використали програми Adobe Photoshop і Adobe Illustrator. 3D-дизайн дедалі частіше використовують в індустрії моди, оскільки це дешевше і скорочує цикли створення одягу.