BILD: Підозрюваним у вбивстві баскетболіста Єрмакова є 15-річний школяр

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Німецьке медіа BILD дізналося подробиці того, що сталося з українськими баскетболістами Володимиром Єрмаковим і Артемом Козаченком. Там пишуть, що у вбивстві Єрмакова німецька поліція підозрює 15-річного німецько-турецького школяра, який уже відомий правоохоронцям через кілька нападів і розбоїв.

Двоє українців, імовірно, їхали в автобусі від торгового центру CentrO до головного залізничного вокзалу близько восьмої вечора 10 лютого. На вокзалі вони зіткнулися з іншими молодими людьми.

За даними поліціями, між ними була сварка, оскільки ще двоє школярів отримали травми, а саме 14-річний сирієць і 13-річна ліванка. Тим часом підозрюваний нібито наніс загалом дев’ять ударів ножем у грудну клітку та живіт обом спортсменам.

Володимир Єрмаков від отриманих травм загинув, Артем Козаченко перебуває в лікарні, його стан стабілізували, загрози життю немає.