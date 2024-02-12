Сили ППО вночі збили 14 дронів і одну ракету

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Україну 17-ма ударними дронами Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (росія), керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої території Запоріжжя та зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України. Загалом оборонцям вдалося знищити 14 безпілотників та одну ракету Х-59.

Сили ППО відпрацювали в межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ракетами С-300 російські окупанти обстрілювали Люботин у Харківській області, про що повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Там пошкоджені фасади нежитлових будівель, але обійшлося без постраждалих.