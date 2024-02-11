Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору з Ізраїлем, якщо той почне наступ на місто Рафах у секторі Гази

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Єгипет погрожує призупинити Кемп-Девідські угоди з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська атакують місто Рафах на кордоні з Єгиптом. У Єгипті попереджують, що бойові дії в Рафасі призведуть до гуманітарної катастрофи, адже закриється основний маршрут постачання допомоги на територію Гази.

Про це пише Associated Press з посиланням на джерела.

Загроза призупинити дію Кемп-Девідських угод, які допомагали зберігати стабільність у регіоні протягом майже пів століття, зʼявилася після того, як премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що необхідно ввести війська в Рафах для перемоги у війні проти ХАМАС.

Понад половину населення сектора Гази втекли до Рафаху, рятуючись від бойових дій в інших районах — вони розмістилися в наметових таборах, а також у притулках під управлінням ООН поблизу кордону. Єгипет, зі свого боку, побоюється масового напливу сотень тисяч біженців. Гуманітарні організації також попереджають про те, що наступ на Рафах погіршить гуманітарну ситуацію в Газі.

Тим часом на телеканалі «Аль-Акса», який належить бойовикам палестинського угруповання ХАМАС, заявили, що вторгнення в Рафах «підірве» переговори за посередництва США, Єгипту і Катару, які спрямовані на припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників.

Премʼєр Нетаньягу припустив, що цивільні з міста Рафах можуть втекти на північ, оскільки там є «багато районів», які вже зачистив ЦАХАЛ». За його словами, Ізраїль розробляє детальний план їхнього переселення.

Катар, Саудівська Аравія та інші країни попередили про серйозні наслідки, якщо Ізраїль вторгнеться в Рафах.

«Я приєднуюся до попередження кількох країн-членів ЄС про те, що наступ Ізраїлю на Рафах призведе до гуманітарної катастрофи і серйозної напруженості у відносинах з Єгиптом. Відновлення переговорів про звільнення заручників і призупинення бойових дій — це єдиний спосіб запобігти кровопролиттю», — заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

Окремі посадовці, які говорили на умовах анонімності, підтвердили погрози Єгипту, стверджують журналісти АР.

Що передувало

У 1979 році Кемп-Девідський мирний договір формально завершив стан 30-річної війни між Ізраїлем і Єгиптом — це був перший мирний договір, підписаний арабською країною і державою Ізраїль. Зокрема, документ містить положення, які регулюють розміщення сил по обидва боки кордону.

Офіс премʼєр-міністра Ізраїлю Нетаньягу 9 лютого повідомив, що військові розробляють план евакуації цивільного населення в Рафаху, щоб знищити чотири батальйони ХАМАС, які, за їхніми даними, дислокуються у місті.

«Неможливо досягти мети війни щодо знищення ХАМАС, залишивши чотири батальйони ХАМАС у Рафаху», — сказав Нетаньягу. При цьому він заявив, що «інтенсивна діяльність у Рафаху вимагає від цивільного населення евакуації з районів бойових дій».

Рафах — це місто в секторі Гази на кордоні з Єгиптом. Єгипетська сторона попереджає, що будь-яка наземна операція в цьому районі або масове переміщення біженців через кордон підірве мирний договір з Ізраїлем.