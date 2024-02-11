ЦАХАЛ викрив мережу тунелів ХАМАС під штаб-квартирою Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям у Газі

Новини

Emanuel Fabian/Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила мережу тунелів довжиною в сотні метрів, яка частково проходить під штаб-квартирою Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA) у Газі.

Про це повідомляє Reuters і The Times of Israel.

Секретний IT-центр довжиною 700 метрів пролягає на глибині 18 метрів. Це офісне приміщення зі сталевими сейфами — більшість із них були відкритими і спорожненими. Одне велике приміщення займали компʼютерні сервери, інше — промислові акумуляторні блоки.

У ЦАХАЛ вважають, що електроживлення терористи отримували через обʼєкт UNRWA.

«Це одне з центральних командувань розвідки. Це місце є одним із підрозділів розвідки ХАМАС, де вони керували більшою частиною бойових дій», — сказав ізраїльський підполковник, який назвався Ідо.

Територіально обʼєкт розташований у районі Рімал міста Газа, під комплексом UNRWA і поруч з дитячою школою при UNRWA — це «гарантувало, що Ізраїль ніколи не завдасть по ньому удару».

Коли ізраїльська розвідка отримала дані про центр ХАМАС під обʼєктом UNRWA, ЦАХАЛ вдарив по цьому місцю. Також у приміщеннях UNRWA знайшли зброю, розвідувальну інформацію й інші предмети, які свідчать про те, що там орудували терористи.

Ймовірніше за все, ХАМАС евакуювався з тунелю, очікуючи наступу Ізраїлю. Терористи завчасно відрізали комунікаційні кабелі, які проходять через підлогу підвалу штаб-квартири UNRWA.

«Немає сумнівів, що співробітники UNRWA знали, що ХАМАС копає під ними величезний тунель. Там стіна по периметру, камери, а на воротах реєструють, хто заходить і виходить. Той, хто працював у UNRWA, дуже добре знав, хто приходив і кого вони прикривали», — заявив командир 401 бронетанкової бригади полковник Бенні Аарон.

Водночас UNRWA заперечує це. В організації стверджують, що не знали про діяльність ХАМАС під обʼєктом організації, а дізналися про це лише через ЗМІ.

«UNRWA є гуманітарною організацією, яка не має досвіду у військовій сфері та сфері безпеки, а також не має можливості проводити військові інспекції того, що розміщується або може розміщуватися під її приміщеннями», — заявив керівник UNRWA Філіп Лаццаріні.

Що передувало

Створене в 1949 році Агентство ООН надає медичну, освітню та гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, у Йорданії, Лівані та Сирії.

Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників UNRWA, які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 викрали і вивезли до сектора Гази. Reuters із посиланням на дані ізраїльської розвідки стверджував, що в нападі ХАМАС на Ізраїль брали участь 190 співробітників Агентства ООН.

Почалося розслідування. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних, а в ООН пообіцяли покарати винних. Фінансування БАПОР на час розслідування призупинили США, Велика Британія, Австралія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія та Німеччина. Євросоюз поки фінансування не зупиняв, але може це зробити за результатами розслідування.

Ізраїль каже, що в UNRWA багато членів ХАМАС, і країна докладає зусиль, щоб агентство припинило діяти в секторі Гази. Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац стверджує, що «UNRWA — це не частина рішення, а частина проблеми». За його словами, необхідно створити нове агентство для реконструкції Гази.