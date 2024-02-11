Володимир Зеленський призначив нових командувачів Обʼєднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ і Сил тероборони
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- Олександра Амру
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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)
Президент України Володимир Зеленський призначив нових командувачів Обʼєднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ ЗСУ, а також Сил територіальної оборони ЗСУ.
Відповідні укази він підписав 11 лютого.
Так, новим командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль, командувачем ДШВ став Ігор Скибюк, а командування Сил тероборони очолив Ігор Плахута.
Раніше командувачем Обʼєднаних сил був Сергій Наєв, а командування ДШВ очолював Максим Миргородський — їх президент сьогодні звільнив з посад.
- Також сьогодні Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ, ним став генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Раніше Сухопутними військами командував Олександр Сирський, якого 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.