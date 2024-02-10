Французьке село проголосувало за заборону користуватися смартфонами в публічних місцях

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У французькому селі Сена-Порт на референдумі проголосували за обмеження використання смартфонів у громадських місцях.

Про це пише The Guardian.

Заборона стосуєтсья дорослих і дітей, коли вони гуляють вулицями, сидять на лавках у парку, їдять у кафе, чекають на своїх дітей перед школою. Натомість людей заоохочують спілкуватися одне з одним, запитувати дорогу в перехожих, а не користуватися онлайн-мапами.

У селі також вирішили обмежити використання смартфонів у родинах з дітьми, коли ті снідають, проводять час у спальні тощо. Якщо батьки підпишуть письмову згоду не давати дитині смартфон до 15 років, то мерія видасть дитині телефон старого зразка лише для телефонних дзвінків.

The Guardian

«Це про елемент залежності від смартфонів — будь то ігри чи соціальні мережі, коли ми вже не можемо відірвати очей від екранів. Ми будемо заохочувати пекаря чи мʼясника не обслуговувати когось, хто заходить, гортаючи щось у телефоні: якщо вони розмовляють по телефону, вони можуть договорити надворі, а потім зайти та привітатися», — заявив мер.

Мер Венсан Поль-Петі напише муніципальний указ про використання смартфонів, який стане першим у своєму роді у Франції.

Водночас власників магазинів, кафе, перукарень закликають розклеїти на вітринах наклейки про заборону смартфонів. Одна з працівниць сільського бару Анжелік да Сілва сказала, що навряд чи проситиме клієнтів припинити скролити, але вважає, що така ідея доцільна для дітей.

«Молоде покоління цього не схвалює, тому що якщо забрати в них телефон, вони не мають нічого. Вони виросли з телефоном у руках, а не як наше покоління», — додала жінка.

Молодь у селі скаржиться, що їм бракує розваг, які б замінили смартфони. Так само думають деякі батьки. Вони кажуть, що дітей треба заохочувати до веселощів поза екранами, але таких можливостей в селі недостатньо. Тому мер пообіцяв створити кіноклуб, книгообмінники та заклади для спорту.

Та все ж поліція не зможе зупиняти чи штрафувати людей, які порушують цю заборону на смартфони.