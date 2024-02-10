«Приват24» тимчасово не працюватиме в ніч на 11 лютого
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Privat24
У ніч на 11 лютого, з 01:00 до 05:00, мобільний застосунок і вебверсія «Приват24» будуть тимчасово недоступні.
Про це пише пресслужба банку.
У «Приват24» в цей час проводитимуть регламентні роботи. Тому там закликали клієнтів врахувати нтервал проведення регламентних робіт, якщо вони планують платіжні операції.
Водночас користуватися банкоматами, терміналами самообслуговування і POS-терміналами банку можна буде без обмежень.
Клієнти ПриватБанку в середньому проводять 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день, або мільйон платежів за годину.
- Нещодавно у «Приват24» зʼявилася нова функція — донат у «конверт». Послуга призначена для збору донатів, накопичення коштів і керування власними витратами.