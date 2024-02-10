США збили дрони й ракети хуситів у Червоному морі

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Сили Центрального командування США завдали ударів по безпілотникам і ракетам єменських хуситів.

Про це пише пресслужба командування.

Американські сили вдарили по двох мобільних безпілотних надводних кораблях, чотирьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах і одній криларій ракеті, які хусити підготували до запуску по кораблям у Червоному морі.

Центральне командування ідентифікувало ракети й дрони в Ємені, які були під контролем хуситів. Там пишуть, що вони визначили загрозу для кораблів і торгових суден у регіоні.

«Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для Військово-морські сили США та торговельних суден», — CENTCOM.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран. Під ракетні і дронові удари потрапляють кораблі у Аденській затоці та у Червоному морі, через яке йде важливий торговельний шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі у той день вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнеси.