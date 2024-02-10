Нічний обстріл Харкова забрав життя всієї сімʼї — вони згоріли заживо
- Автор:
- Софія Телішевська
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В одному з приватних житлових будинків Харкова внаслідок пожежі загинула вся родина з пʼяти людей: чоловік з дружиною і троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний і семимісячний хлопчики).
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, що загоряння сталося через витікання палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де житловий сектор. Тіло чоловіка знайшли в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній. Тіла немовляти досі не знайшли.
В іншому будинку загинули 66-річний чоловік і його 65-річна дружина. Ще дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік поранені.
- Уночі в Харкові росіяни поцілили по автозаправній станції, унаслідок цього розлилося пальне й загорілися приватні житлові будинки. Також атаки дронів зазнала Одеса: там постраждали четверо людей.