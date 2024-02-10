NYT: Українська ППО має запас ракет до березня

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Армія Inform

У США вважають, що без нових постачань Україна має запас ракет протиповітряної оборони лише до березня.

Про це пише The New York Times з покликанням на неназваних американських чиновників.

За їхніми даними, мине щонайменше кілька місяців, перш ніж відсутність допомоги вплине на хід бойових дій. Водночас вони зазначають, що без західної допомоги «важко уявити, як Сили оборони зможуть утримувати позиції».

Співрозмовники видання переконані, що до березня Україні може бути важко проводити локальні контратаки.

Разом з тим чиновники кажуть, що росії буде складно «швидко наростити достатній потенціал для проведення масштабного наступу на сході України». Натомість росіяни можуть «незграбно і розрізнено» просуватися вперед, але з високим порогом втрат серед власних військ.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, із яких понад $61 млрд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Втім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Наступного дня Верхня палата американського Конгресу ухвалила рішення, яке уможливлює відновлення допомоги Україні — законопроєкт пропонує для країни $60 мільярдів — далі має голосувати Палата представників.