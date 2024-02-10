Сили оборони вночі збили 23 ударні дрони
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
У ніч на 10 лютого російські окупанти завдали по Україні удару 31 дроном типу Shahed-136/131. Про це вранці повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними ПС, росіяни запускали ударні безпілотники з трьох локацій — з Балаклави та з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, а також із Курській області рф.
«У результаті бойової роботи знищено 23 Shahed у межах Одеської та Харківської областей», – заявили в Повітряних силах.
До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил і сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
- Уночі в Харкові росіяни поцілили по автозаправній станції, унаслідок цього розлилося пальне й загорілися приватні житлові будинки. Відомо про сімох загиблих, серед яких троє дітей: 7, 4 років і немовля близько 6 місяців. Також атаки дронів зазнала Одеса: там постраждав 44-річний чоловік. Він зазнав осколкового поранення передпліччя, йому надають допомогу в лікарні.