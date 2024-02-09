СБУ розслідує вбивство окупантами беззбройних українських військовополонених

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Слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях проводять досудове розслідування вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених.

Про це пише Офіс генпрокурора України.

У медіа 9 лютого поширилося відео розстрілу українських військових російськими окупантами під час захоплення позицій ЗСУ поблизу села Кліщіївки Бахмутського району.

На відео з російського дрона видно, що, імовірно, командир одного з підрозділів війська рф під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати українців у полон.

Під час наступу на позиції окупанти розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. Іншого вбили, кинувши гранату в бліндаж.

Убивство військовополонених — це грубе порушення Женевських конвенцій. Розслідування ведеться у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).