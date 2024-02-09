Принц Гаррі отримає «значну» компенсацію від видавця Daily Mail. Журналісти прослуховували його роками
- Автор:
- Ліза Бровко
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DoD News / Wikipedia
Принц Гаррі отримає «значну» компенсацію від видавця британського таблоїда The Daily Mirror — Mirror Group Newspapers (MGN).
Про це повідомив адвокат принца Девід Шерборн, передає CNN.
За його словами, Mirror Group Newspapers заплатить «значну додаткову суму як відшкодування збитків», а також покриє судові витрати Гаррі.
Раніше Верховний суд Лондону ухвалив, що британський принц Гаррі постраждав через прослуховування та інші незаконні методи збору даних журналістами Daily Mirror. Тоді принцу Гаррі присудили £140 600 (близько $180 700) компенсації.
Сам принц Гаррі заявляв, що MGN переслідувала його протягом 15 років — з 1996-го.
Пірс Морган, який працював редактором Daily Mirror з 1995 по 2004 рік, раніше заперечував будь-яку причетність до незаконної діяльності, такої як злом телефону.
- Раніше таблоїд Sun, який видає той же Mirror Group Newspapers, наймав приватного детектива для збору даних про Меган Маркл, коли вона починала зустрічатися з принцом Гаррі.