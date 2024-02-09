Принц Гаррі отримає «значну» компенсацію від видавця Daily Mail. Журналісти прослуховували його роками

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DoD News / Wikipedia

Принц Гаррі отримає «значну» компенсацію від видавця британського таблоїда The ​​Daily Mirror — Mirror Group Newspapers (MGN).

Про це повідомив адвокат принца Девід Шерборн, передає CNN.

За його словами, Mirror Group Newspapers заплатить «значну додаткову суму як відшкодування збитків», а також покриє судові витрати Гаррі.

Раніше Верховний суд Лондону ухвалив, що британський принц Гаррі постраждав через прослуховування та інші незаконні методи збору даних журналістами Daily Mirror. Тоді принцу Гаррі присудили £140 600 (близько $180 700) компенсації.

Сам принц Гаррі заявляв, що MGN переслідувала його протягом 15 років — з 1996-го.

Пірс Морган, який працював редактором Daily Mirror з 1995 по 2004 рік, раніше заперечував будь-яку причетність до незаконної діяльності, такої як злом телефону.