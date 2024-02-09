Ціни на какао сягають рекордів через екстремальну погоду

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Протягом минулого року ціни на какао зросли вдвічі, а ф’ючерси на какао в Нью-Йорку сягнули рекордного рівня. Через це подорожчають шоколад та інші кондитерські вироби.

Про це пише Bloomberg.

У світі виник дефіцит какао, бо виробники в Західній Африці, на яких припадає основна частина світового виробництва, постраждали від екстремальних погодних умов. Рясні дощі спричинили поширення хвороб культури й затримку збору врожаю. А потім почалася сезонна посуха, яка теж негативно впливає на врожай.

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Ціни на шоколад та інші какаовмісні десерти вже зростають, але далі зростання буде більш стрімким, оскільки у виробників солодощів закінчаться запаси, заброньовані раніше за попередніми цінами.

Виробники какао вже зреагували на ситуацію і розширили плантації, проте новим деревам може знадобитися кілька років, щоб почати плодоносити.

Президент Європейської асоціації какао Пол Девіс зазначив, що, імовірно, ціни зростуть до $6 тисяч за тонну.

Bloomberg