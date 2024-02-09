У Львові розпочне роботу центр рекрутингу до Сил оборони України

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У Львові у третій тиждень лютого розпочне роботу центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України.

Про це повідомило Міноборони.

Перший центр рекрутингу зʼявиться у львівському ЦНАПі за адресою вулиця Костя Левицького, 67. Рекрутери інформуватимуть про вакансії, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести. Також вони супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду у війську.

Цей пілотний проєкт втілюють за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради. Його мета — побудувати прозору й ефективну модель залучення до української армії.

Міноборони України ще наприкінці минулого року почало займатися рекрутингом. Спочатку відомство уклало угоди з чотирма компаніями, які надали безплатно свої майданчики для розміщення вакансій. Це Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX Україна. Також Міноборони розпочало співпрацю з Державним центром зайнятості. Це означає, що вакансії пропонуватимуть безробітним у всіх регіонах України.