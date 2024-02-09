Валерію Залужному і Кирилу Буданову присвоїли звання Герой України

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Валерію Залужному звання Героя України. Також його удостоїли орденом «Золота Зірка». Аналогічні нагороди та визнання отримали керівник ГУР Кирило Буданов і підполковник В’ячеслав Агеєв.

В указі йдеться, що це за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Напередодні Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і призначив на цю посаду генерал-полковника Олександра Сирського, який командував Сухопутними військами.