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Сили оборони минулої доби ліквідували понад 900 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Минулої доби Сили оборони знищили ще приблизно 910 російських військових. Від 24 лютого 2022 року армія рф втратила приблизно 393 290 солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.

У техніці росіяни втратили:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.