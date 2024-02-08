Учені знайшли прихований під кригою океан на супутнику Сатурну

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NASA

Учені стверджують, що під крижаною поверхнею одного із супутників Сатурну Мімаса схований океан із рідкою водою. За космічними мірками, цей океан утворився нещодавно — ймовірно, 5—15 мільйонів років тому.

Про це заявили вчені з Паризької обсерваторії, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Це відкриття робить Мімас місцем для дослідження умов, які могли призвести до формування життя, адже перші живі організми Землі виникли в первісних морях нашої планети мільярди років тому.

«Це найменш імовірне місце в Сонячній системі для пошуку рідкої води. Супутник має вигляд старого і неактивного, на ньому величезна кількість кратерів. Досі ніщо не видавало існування на ньому океану», — сказав астроном з Паризької обсерваторії Валері Лейні.

Існування підземного океану означає, що всередині Мімаса є потужне джерело тепла, що перетворило лід на океан. Рідка вода на Мімасі становить понад половину загального об’єму супутника.

Дослідники проаналізували зображення, отримані космічним кораблем NASA Cassini, який досліджував Сатурн та його супутники в період з 2004 по 2017 рік. Спостерігаючи за коливаннями Мімаса на його орбіті навколо Сатурну, дослідники дійшли висновку, що він або має підземний океан, або його ядро має форму мʼяча для регбі.

Нещодавно вчені проаналізували не лише коливання орбіти, а й те, як обертання Мімаса навколо Сатурну змінювалося з часом. Команда обʼєднала спостереження Cassini з моделюванням внутрішньої частини Мімаса та його орбіти й дійшла висновку, що на глибині 20—30 кілометрів під поверхнею Мімаса має бути океан.

Те, що вода контактує зі скелястим ядром Мімаса, може «прокласти шлях для життя», додають вчені. Проте це ще не означає, що воно там є, адже океан на супутнику доволі молодий. Ніхто не знає, скільки часу потрібно, щоб у такому середовищі зародилося життя. Проте завдяки Мімасу люди можуть дослідити перший етап розвитку життя — якщо воно все-таки там виникне.