США приєднуються до санкцій щодо російських алмазів

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ухвалило другий за цей рік пакет санкцій, які стосуються росії. Під американські обмеження потрапили чотири компанії, а одне судно тепер заблоковане. Також Управління видало постанови, які виконують зобовʼязання G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.

Про це пише пресслужба.

Мережа компаній (Zeenit, Talassa, NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF) і судно були залучені до схеми порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року. Вони допомагали росії обходити санкції.

Щодо алмазів, то Управління видало постанову про заборону імпорту непромислових алмазів, видобутих у росії, незалежно від того, чи були вони суттєво перетворені у третій країні. Вона набуває чинності 1 березня 2024 року (для деяких категорій алмазів з 1 вересня). Ще одна постанова стосується заборони імпорту ювелірних виробів з діамантами й алмазами, які походять з росії або експортуються звідти.