Apple випустила застосунки Music, TV і Devices для Windows

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Apple офіційно запустила програми Apple TV, Apple Music і Apple Devices для Windows 10 і Windows 11. Застосунки мають замінити основні функції iTunes.

Про це пише пресслужба компанії.

Тепер замість iTunes на Windows користувачі можуть використати ці три спеціальні програми, розроблені спеціально для прослуховування музики, перегляду контенту і керування пристроями Apple. Застосунок iTunes на Windows необхідний тільки для доступу до аудіокниг і подкастів.

Програма Apple Music надасть доступ до бібліотеки iTunes і дозволить купляти пісні та музичні альбоми. Apple TV дозволить користувачам Windows дивитися фільми та телешоу зі своєї бібліотеки iTunes, а завдяки Apple Devices користувачі зможуть створювати резервні копії та відновлювати iPhone і iPad, а також синхронізувати вміст на своїх пристроях.