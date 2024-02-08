Олімпіада-2024 в Парижі: кожна медаль матиме частинку заліза з Ейфелевої вежі

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Організатори Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року продемонстрували золоті, срібні та бронзові медалі, заявивши, що кожна буде «прикрашена маленькою частинкою Парижу» — металом з Ейфелевої вежі.

Про це пише Sky News.

Медалі для призерів хотіли зробити унікальники, тому вирішили повʼязати Олімпійські ігри із символікою Франції.

Організатори кажуть, що зробили велику роботу, щоб обʼєднати такі дорогоцінні метали, як золото, срібло і бронзу, з найдорогоціннішим металом Франції — з Ейфелевої вежі.

Дизайн медалей розробив паризький ювелірний дім Chaumet. Вони додали до медалей шестикутні жетони вагою 18 грамів виготовлені із заліза, взятого з Ейфелевої вежі під час попередньої реконструкції. Це залізо роками зберігали в секретному місці. Чому шестикутник? А тому що французи іноді називають свою країну «шестикутником» через її форму. Шість маленьких застібок, які тримають залізні частини медалей, є натяком на ті, що скріплюють Ейфелеву вежу.

На медалях, які отримають призери Паралімпійських ігор, зобразили краєвид на Ейфелеву вежу і нанесли шрифтом Брайля напис «Париж 2024» на честь француза, який винайшов систему читання дотиком, яка тепер використовується повсюдно.

Понад пʼять тисяч медалей виготовив французький монетний двір Monnaie de Paris.