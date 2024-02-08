Фінляндія ще на два місяці закриває пункти пропуску на кордоні з росією

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Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з росією ще на два місяці — до 14 квітня 2024 року.

Про це пише фінське видання Yle.

Відкрити кордон мали б 11 лютого, проте фінська влада вирішила продовжити обмеження. Усе через те, що росія направляє до кордону велику кількість шукачів притулку, аби чинити тиск на Фінляндію.

Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

У листопаді 2023 року прикордонники стали повідомляти, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів. 15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти на кордоні з росією.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен назвала ситуацію на кордоні загрозливою для національної безпеки.