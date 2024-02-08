Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною

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Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною майже всіма товарами до 2029 року, надаючи подальші сприятливі торговельні умови після початку великої війни з рф.

Про це повідомляє Reuters.

Британія скасувала мито на торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення росії на українські території. Дія цієї угоди мала б завершитися у березні цього року, але її продовжили ще на пʼять років майже на всі товари. Винятками є яйця та птиця — безмитну торгівлю на ці продукти продовжили на два роки.

«Ця угода надає дуже необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям — критично важливу для її відновлення», — сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії триватиме «стільки, скільки буде потрібно».