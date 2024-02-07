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У Мін’юсті назвали імена, якими торік найчастіше і найрідше називали дітей

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Gigin Krishnan / Unsplash

Міністерство юстиції опублікувало перелік імен, якими найчастіше і найрідше називали дітей в Україні у другому півріччі 2023 року.

Найчастіше при державній реєстрації народження дітей називали так:

Водночас найрідше називали дітей такими іменами:

Минулого року в Україні народилися понад 180 тисяч дітей. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. Найбільший спад народжуваності у 2023 році зафіксували в Києві, якщо не враховувати тимчасово окуповані території та території бойових дій. Однак у столиці все одно народжується найбільше дітей.