У 2023 році кількість хворих на кір зросла вшестеро проти 2022 року

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Протягом минулого року на кір в Україні захворіло вшестеро більше людей, ніж у 2022-му.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Центр громадського здоровʼя України наводить такі дані: у 2022 році в Україні зафіксували 11 випадків захворювання, тоді як у 2023-му — 65.

Водночас у 2024 році зафіксували вже пʼять випадків кору: три в Одеській області та по одному в Чернігівській та Волинській областях. Хоч епідемічна ситуація залишається контрольованою, у МОЗ закликають батьків перевірити вакцинальний статус дітей і надолужити пропущені щеплення.

Підсумки 2023 року свідчать, що щеплення проти кору, паротиту і краснухи (КПК) зробили 92,4% однорічних дітей та 87,3% 6-річних. Однак ВООЗ рекомендує охоплювати щепленнями щонайменше 95% для формування колективного імунітету.

У МОЗ зазначають, що кір — одне з найзаразніших і смертельно небезпечних інфекційних захворювань. Найбільш вразливими є діти, які не мають щеплення.

Календар профілактичних щеплень передбачає, що кожна дитина повинна отримати дві дози вакцини КПК — у 12 місяців і в 6 років. Щеплення — безоплатні, вони є в наявності в усіх регіонах України.