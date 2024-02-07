Місія NASA Juno показала зображення супутника Юпітеру — Іо
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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NASA
Місія NASA «Юнона» (Juno) зробила зображення супутника газового гіганта Юпітеру під назвою Іо.
NASA опублікувало кілька фото супутника, які зробив космічний зонд, і зафіксувало два вулканічні шлейфи, що піднімаються над горизонтом Іо. Команда Juno аналізуватиме це разом з рештою даних Juno та інших місій, щоб краще зрозуміти процеси на супутнику.
Космічний апарат наблизився на відстань близько 1 500 кілометрів до поверхні найбільш вулканічного світу в нашій Сонячній системі. Раніше зонд спостерігав за вулканічною активністю Іо на відстані від 11 000 до 100 000 кілометрів.
Іо — це пʼятий за віддаленістю від Юпітеру його супутник і найближчий з галілеєвих. Самі галілеєві супутники — це чотири найбільші супутники Юпітеру: Іо, Європа, Ганімед і Каллісто, які відкрив Галілео Галілей в січні 1610 року. Також вони входять до числа найбільших супутників Сонячної системи.
Щодо Іо, на ньому близько 400 діючих вулканів, через що він вважається найбільш вулканічно активним відомим тілом у Сонячній системі.
Космічний апарат «Юнона» вартістю $1,1 мільярда вирушив до Юпітеру у 2011 році, щоб вивчати погодні умови, магнітне поле й атмосферу планети.
- Улітку 2021 року апарат сфотографував супутник Юпітеру Ганімед. Пізніше передав на Землю знімки південної півкулі Юпітеру та фото циклонів поблизу Південного полюса.