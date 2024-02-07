Сили ППО збили 29 ракет та 15 дронів

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На початку доби 7 лютого 2024 року росіяни кількома хвилями атакували Україну крилатими, балістичними, зенітно-керованими ракетами та дронами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загалом росіяни застосували 64 засоби повітряного нападу:

20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (Чауда, Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски — Енгельс, Каспійське море);

чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (райони пусків — Севастополь, Курськ);

три крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ);

три балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски з мису Тарханкут, Крим та Воронезької області рф);

пʼять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків — Бєлгородська область, рф).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три крилаті ракети «Калібр»;

15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

У ніч на 7 лютого росіяни розпочали чергову масовану повітряну атаку на Україну — спершу окупанти випустили дрони іранського виробництва, а після цього почались пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряні сили ЗСУ фіксували проліт російських ракет над Сумською, Чернігівською, Київською, Миколаївською, Вінницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Черкаською областями, потім ракети фіксували в Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях.