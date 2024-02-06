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Уряд схвалив поновлення митних перевірок. Це вимога МВФ

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який передбачає повернення документальних митних перевірок з 1 березня. Це було одним із зобовʼязань України перед Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Ідеться про законопроєкт «Про внесення змін до пункту 9-12 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України». Документ пропонує з 1 березня:

Проєкт закону також передбачає мораторій на документальні перевірки платників податків, які станом на 1 березня перебувають на окупованих територіях або тих, де ведуться бойові дії. Якщо платник податків переїде на підконтрольну Україні територію, де не тривають бойові дії, то після державної реєстрації зміни місцезнаходження для нього перевірки відновляться.