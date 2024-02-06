Уряд схвалив поновлення митних перевірок. Це вимога МВФ

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який передбачає повернення документальних митних перевірок з 1 березня. Це було одним із зобовʼязань України перед Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Ідеться про законопроєкт «Про внесення змін до пункту 9-12 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України». Документ пропонує з 1 березня:

повернути митним органам повноваження на проведення документальних перевірок;

поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які розпочалися та не завершилися до 24 лютого 2022 року;

протягом 60 днів із дня набрання чинності закону передбачити надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок та іншого, якщо їхня процедура не завершилася до 24 лютого 2022 року.

Проєкт закону також передбачає мораторій на документальні перевірки платників податків, які станом на 1 березня перебувають на окупованих територіях або тих, де ведуться бойові дії. Якщо платник податків переїде на підконтрольну Україні територію, де не тривають бойові дії, то після державної реєстрації зміни місцезнаходження для нього перевірки відновляться.