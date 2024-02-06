В Україні створять новий рід військ — Сили безпілотних систем

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Президент Володимир Зеленський підписав указ № 51/2024 про створення нового роду військ — Сил безпілотних систем.

Він доручив уряду та Генштабу ЗСУ опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил окремого роду військ. Після опрацювання постановив внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський сказав, що указ про створення Сил безпілотних систем — це те, що має дати конкретний результат уже найближчим часом.

«Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, — на полі бою. Дрони — безпілотні системи — довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі — це багато в чому робота саме дронів», — додав він.

Тому зараз є такі завдання для армії, Міністерства оборони та уряду:

створити спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи;

розробити ефективне тренування;

систематизувати досвід;

постійно масштабувати виробництво і залучати найкращі ідеї, найкращих спеціалістів у цю сферу.

«Продовжуємо перезавантаження державної системи — тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей», — резюмував Зеленський.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у цьому контексті нагадав, що рік тому в ЗСУ створили роти ударних дронів на рівні бригад. У їхньому розвитку брало участь, зокрема, Мінцифри. За словами Федорова, за рік дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою — вони вражають абсолютну більшість російської техніки. Тим часом морські дрони «повністю змінили правила ведення війни в морі».