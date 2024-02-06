У застосунку «Повітряна тривога» зʼявились сповіщення про різні типи загроз

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У оновленій версії застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні види загроз, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій у таких ситуаціях. Нова версія додатку вже доступна для користувачів iOS і Android.

Про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems.

Для кожного типу тривоги створили унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій — це допоможе вчасно сповістити населення про критичні ситуації, наприклад, про прорив дамби та необхідність евакуації.

Ajax Systems

Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС. Також у застосунку покращили режим енергозбереження, виправили помилки зі звуками оголошення тривоги та оновленням статусу в закріпленому сповіщенні.