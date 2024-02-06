Міністр Федоров: Ані повісток, ані виборів у «Дії» не планують
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кузьмін Олександр / «Бабель»
На Єдиному порталі державних послуг «Дія» та в однойменному застосунку не планують видавати повісток чи проводити вибори. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Не планують ні повісток, ні виборів», — наголосив він.
Водночас у лютому планують відкрити код: «З точки зору відкритості, прозорості й технологічності дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. Буде відкритий код, і розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює «Дія».
Також Федоров розповів, що в «Дії» планують найближчим часом запустити кабінет пацієнта, щоб люди могли швидко отримували інформацію, коли записуються до лікаря, про рецепти тощо.
- «Дія» — електронний сервіс державних послуг, створений Міністерством цифрової трансформації України, його запустили 6 лютого 2020 року. У нього входять однойменний мобільний застосунок і портал із публічними послугами.