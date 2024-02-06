У «Дії» невдовзі зʼявиться можливість укладення шлюбу онлайн

Новини

Marc A. Sporys / Unsplash

У застосунку «Дія» невдовзі планують запустити послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозвʼязок. Цей процес міститиме кілька етапів верифікації.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, це «унікальна для всього світу послуга».

«Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу», — сказав очільник Мінцифри і додав, що завдяки онлайн-шлюбу військові зможуть одружуватися дистанційно.