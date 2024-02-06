Високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва

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Високий представник Європейського союзу із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 6 лютого прибув у Київ.

Про це дипломат повідомив у соцмережі Х (колишній Твіттер).

«Повернувся до Києва у свій четвертий візит з початку повномасштабного вторгнення росії. Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС — у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС», — написав Боррель.

Боррель анонсував свій візит в Україну 5 лютого у Варшаві на спільній пресконференції з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. За словами дипломата, він їде до Києва, щоб обговорити зобовʼязання ЄС щодо безпеки. Він додав, що Євросоюз має продовжувати постачання боєприпасів Україні.