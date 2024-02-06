Високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва
- Автор:
- Софія Телішевська
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Високий представник Європейського союзу із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 6 лютого прибув у Київ.
Про це дипломат повідомив у соцмережі Х (колишній Твіттер).
«Повернувся до Києва у свій четвертий візит з початку повномасштабного вторгнення росії. Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС — у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС», — написав Боррель.
Боррель анонсував свій візит в Україну 5 лютого у Варшаві на спільній пресконференції з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. За словами дипломата, він їде до Києва, щоб обговорити зобовʼязання ЄС щодо безпеки. Він додав, що Євросоюз має продовжувати постачання боєприпасів Україні.
- У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити поставки Україні артилерійських снарядів і передати до березня 2024 року мільйон снарядів. Згодом медіа почали писати, що промисловість ЄС не встигає.
- Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів з обіцяного мільйона. 31 січня цього року Bloomberg писав, що до березня передадуть приблизно 600 тисяч. Країни ЄС не можуть поставити обіцяний мільйон до березня через постійні затримки у виробництві та занепокоєння щодо виснаження власних запасів.
- З початком року риторика у ЄС змінилася. Там оголосили про плани виготовити 1,3 мільйона снарядів до кінця 2024 року. Частина з них поїде до України. Виробничі потужності мають досягти показника в мільйон снарядів на рік до березня або квітня.