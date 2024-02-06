Байден ветує законопроєкт, який не міститиме допомоги для України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден ветує законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю окремо від України.
В адміністрації цей законопроєкт назвали «ще одним цинічним політичним маневром» і наголосили, що рішуче виступають «проти», оскільки він «нічого не робить для захисту кордону та допомоги Україні».
«Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відкинути цей політичний хід і замість цього якнайшвидше направити на стіл президента двопартійний Закон про додаткові асигнування на випадок надзвичайних ситуацій у сфері національної безпеки», — йдеться в заяві адміністративно-бюджетного управління Білого дому, яку цитує The Hill.
Білий дім раніше заявляв, що виступає проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без додаткових асигнувань на підтримку України.
- 3 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад $17 мільярдів. Він твердить, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».
- 4 лютого Сенат оприлюднив довгоочікуваний пакет законів на суму $118 мільярдів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю й іншим союзникам США, але документ наштовхнувся на опозицію з боку республіканців. Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити двопартійну угоду про національну безпеку.