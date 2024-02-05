Зеленський: Під російською окупацією перебуває 26% території України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Володимира Зеленського
Приблизно 26% території України все ще перебувають під російською окупацією, утім російська армія більше не здатна значно просуватись уперед.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю італійському телеканалу Rai 1.
«За два роки важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не здатна значно просунутися вперед. Ми їх зупинили», — підкреслив Зеленський.
Президент згадує, що в перші дні повномасштабної війни люди були дуже налякані, було багато хаосу. Тепер же все інакше, українці почали захищати свою землю і сімʼї, оскільки в них не було альтернативи.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року окупанти почали повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного та південного напрямків.
- У квітні 2022 року Сили оборони вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. 5 червня 2023 року в Міноборони України заявили, що на деяких напрямках Сили оборони перейшли до наступальних дій. Пізніше були повідомлення про деокупацію населених пунктів на сході й півдні. У жовтні 2023 року окупанти пішли в наступ під Авдіївкою, намагаючись оточити місто.