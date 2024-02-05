У Лос-Анджелесі оголосили переможців музичної премії «Греммі-2024»
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Лос-Анджелесі пройшла 66-та церемонія вручення музичної премії «Греммі». На сайті премії оприлюднили повний список переможців:
- Запис року — Майлі Сайрус Flowers.
- Альбом року — Тейлор Свіфт за Midnights.
- Пісня року — Біллі Айліш What Was I Made For з блокбастера «Барбі».
- Найкращий вокальний поп-альбом — Тейлор Свіфт Midnights.
- Найкраще поп-сольне виконання — Майлі Сайрус Flowers.
- Найкраще поп-виконання дуету/гурту — SZA за спільну з Фібі Бріджерс пісню Ghost in the Machine.
- Найкращий танцювальний/електронний запис — Rumble від Skrillex, Fred Again.. та Flowdan.
- Найкращий електронний/танцювальний альбом — Fred again.. та його Actual Life 3.
- Найкращий танцювальний поп-запис — Padam Padam Кайлі Міноуг.
- Найкраще музичне відео — Iʼm Only Sleeping гурту The Beatles.
- Найкращий альбом-компіляція до фільму — «Барбі».
- Найкраща R&B пісня — Snooze — Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes. Solána Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA).
- Найкраща пісня, написана для кіно/телебачення — What Was I Made For? Біллі Айліш та Фіннеас ОʼКоннелл для «Барбі».
- Найкращий альбом-саундтрек до фільму — «Оппенгеймер».
- Найкращий R&B альбом — Victoria Monét — Jaguar II.
- Найкраще реп-виконання — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers.
- Найкраща реп-пісня — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane — Scientists & Engineers.
- Найкращий реп-альбом — Killer Mike — Michael.
- Найкращий рок-альбом — Paramore — This Is Why.
- Найкращий альтернативний виступ — Paramore — This Is Why.
- Найкращий альтернативний альбом — Boygenius — The Record.