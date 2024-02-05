Сенат США представив законопроєкт про підтримку України на суму $60,06 млрд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сенат США представив компромісний законопроєкт щодо охорони кордону, допомоги Україні та Ізраїлю на $118,28 мільярда.
Документ опублікований на сайті американського законодавчого органа.
Президент США Джо Байден закликав Конгрес «обʼєднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду», йдеться на сайті Білого дому.
Документ розподіляє кошти таким чином:
- $60,06 млрд — на підтримку України;
- $14,1 млрд — на підтримку Ізраїлю;
- $20,2 млрд — на охорону кордону.
Водночас гроші для України розподілятимуться таким чином:
- близько $14 млрд передбачено для закупівлі нової зброї у компаній американського ВПК;
- $15 млрд — на військовий вишкіл Збройних сил України, а також на обмін розвідданими та інші заходи підтримки;
- близько $8 млрд — на пряму бюджетну підтримку України;
- $1,58 млрд — на підтримку української економіки.
За словами Байдена, якщо США «не зупинить апетит путіна до влади й контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною і ціна для Америки зросте».
«Я закликаю Конгрес обʼєднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон», — підкреслив Байден.
Також $20 млрд планують виділити на поповнення військових складів у США. Окрім цього, документ містить фінансування гуманітарної допомоги у Червоному морі та на Тайвані.
Основна відмінність у новій пропозиції полягає в тому, що понад $13 млрд виділено на безпеку кордонів, що було головним предметом суперечок під час багатомісячних переговорів у Сенаті.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що голосування за законопроєкт відбудеться не пізніше 7 лютого.
- 20 жовтня 2023 року Байден подав запит у Конгрес на додаткове фінансування на приблизно $106 мільярдів. Воно, зокрема, передбачало допомогу Україні ($61,4 мільярда, найбільший пакет) та Ізраїлю ($14,3 мільярда), а також надання коштів на безпеку південного кордону США. Однак розгляд документа заблокували представники Республіканської партії, які наполягають на посиленні заходів контролю над міграцією на кордоні США з Мексикою. Байден назвав політичним шантажем відмову республіканців підтримати законопроєкт, зазначивши, що «ставки надто високі».