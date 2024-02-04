Зеленський представив нового керівника Запорізької ОДА — це колишній мер Мелітополя Іван Федоров

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський у неділю, 4 лютого, приїхав з візитом до Запорізької області, де відвідав позиції бійців 65 механізованої бригади ЗСУ біля села Роботине, а також провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів регіону. На початку наради він представив нового керівника Запорізької обласної державної адміністрації — колишнього мера нині окупованого Мелітополя Івана Федорова.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону. Він наголосив, що наразі треба вивести на необхідний рівень процес будівництва фортифікацій, створити в регіоні кількість робочих місць на рівні довоєнних показників і зосередитися на розв’язанні нагальних потреб жителів регіону, таких питань, як організація навчання і відновлення житла.

Федоров подякував за довіру. «Моя основна мета — щоб усі люди, які дуже бажають повернутися додому, якомога швидше могли це зробити. Але й у прифронтовому Запоріжжі життя має тривати. Люди мають вірити в Запоріжжя і нашу державу Україну», — зазначив він.