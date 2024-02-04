WSJ: Топменеджери компаній Ілона Маска вживають з ним наркотики, щоб залишатися «наближеними»

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Газета The Wall Street Journal випустила нове розслідування про Ілона Маска, наркотики і його компанії. Там ідеться, що члени правління Tesla і SpaceX не тільки знали про вживання наркотиків Ілоном Маском, а ще й робили це з ним, аби зберегти свої статус і гроші.

Кілька нинішніх або колишніх директорів Tesla та SpaceX відвідують вечірки разом з Ілоном Маском, їздять з ним на курорти, розважаються на фестивалях.

Газета зазначає, що в культурі, яку Маск створив навколо себе, деякі його наближені вважають, що від них очікують повторення поведінки Ілона Маска, зокрема щодо вживання наркотиків. Вони думають, що відмова може засмутити мільярдера, співпраця з яким принесла їм багато грошей і соціальний капітал.

За словами людей, наближених до Маска, хоч деякі члени правління стурбовані негативними наслідками поведінки Маска для шести його компаній і для активів інвесторів на суму близько $800 мільярдів, проте вони не розслідували фактів вживання наркотиків і не фіксували своїх підозр у офіційних протоколах ради.

Топменеджери компаній Ілона Маска мають глибокі особисті та фінансові звʼязки з підприємцем-мільярдером. Це викликає серед акціонерів ще й сумніви у незалежності членів ради правління. Такі конфлікти інтересів можуть суперечити вільним правилам, які регулюють те, що кваліфікується як незалежність у публічних компаніях.

Окрім зарплати, деякі директори Tesla та SpaceX мають десятки мільйонів доларів додаткових інвестицій у компанії Маска, включаючи його стартап з імплантації мозку Neuralink та його підприємство з будівництва тунелів The Boring Co. До того ж Ілон Маск інвестує в компанії своїх директорів, що посилює звʼязки між ними.