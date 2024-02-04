США та Британія разом із союзниками вдарили по хуситах у Ємені

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Сили Центрального командування США разом зі Збройними силами Великої Британії за підтримки союзників завдали ударів по 36 обʼєктах хуситів у Ємені.

Про це пише американське Центральне командування.

«Ці удари багатосторонньої коаліції були зосереджені на цілях у контрольованому хуситами Ємені, які використовувалися для нападу на міжнародні торгові судна та кораблі ВМС США в регіоні», — пояснили там.

Цілі включали підземні сховища, бази командування та управління, ракетні системи, місця зберігання дронів, радари, гелікоптери.

Удари мають на меті погіршити спроможність хуситів нападати на кораблі США та Британії, а також атакувати міжнародне комерційне судноплавство в Червоному морі, протоці Баб ель-Мандеб і Аденській затоці.

Союзниками виступали Австралія, Бахрейн, Канада, Данія, Нідерланди і Нова Зеландія.

Пізніше сили Центрального командування США завдали ще одного удару — цього разу вони знищили протикорабельну крилату ракету єменських хуситів, які готували її до запуску по кораблях у Червоному морі. Американські військові ідентифікували ракету як загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран. Під ракетні і дронові удари потрапляють кораблі у Аденській затоці та у Червоному морі, через яке йде важливий торговельний шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі у той день вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнеси.